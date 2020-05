Mon fou rire de la soirée 😂😂😂😂😂 regardez bien jusqu'à la fin SVP pic.twitter.com/pajfpggMHE BlackOrchid (@MoEltiMbooKoki) May 18, 2020

Le Cameroun avait enregistré, au 26 mai, 5044 cas de contaminations au Covid-19 dont 171 décès. Pour lutter contre la propagation du virus et sensibiliser les populations, le gouvernement camerounais a entamé une campagne de distribution de kits de lavage des mains composés de savons, de seaux, de gels hydroalcooliques et de masques dans tout le pays.Ainsi le 15 mai, Sylyac-Marie Mvogo, le préfet du département de Mvila dans la région du Sud procédait, au nom du chef de l’État Paul Biya, au pouvoir depuis 38 ans, à la distribution des kits destinés aux arrondissements qu’il administre. La scène filmée se déroule sur l’esplanade de la sous-préfecture d’Ebolowa 1er, lors de la remise officielle des dons en présence de dignitaires et de chefs traditionnels dont celui du village de Minkan, Calvin Bang Bang.Dans la vidéo, vue plus de 87 000 fois sur Twitter, on peut entendre le préfet dire : "Majesté, monsieur, le chef de village de Minkan, recevez ce don du chef de l’État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. (...). Portez ce message d’espoir qui voudrait qu’en respectant les mesures barrières, nos populations puissent se mettre à l’abri de toute contamination au Covid-19."Mais le chef du village, peu soucieux du protocole, répond en tenant fébrilement le seau que lui tend le préfet : "je remercie le chef de l’État. Mais hélas, moi je suis au fin fond de [l’arrondissement] Ebolowa. Et ça ne m'intéresse pas." Et au préfet de le reprendre : "les actes du chef de l’État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. (...). Soyez un chef discipliné, sinon, on va vous enlever."Un journaliste local - il requiert l’anonymat - qui était sur place, explique que la scène, plutôt cocasse, est révélatrice du niveau de pauvreté des villages de la région.