Les chiffres concernant le nombre de Vénézuéliens retournés chez eux varient selon les sources. Le 18 mai, les autorités vénézuéliennes ont annoncé que 41 933 d’entre eux avaient déjà rejoint le pays par voie terrestre, et environ 300 par voie aérienne, grâce aux vols du programme “Retour à la patrie” . Lancé par Nicolás Maduro en 2018, il permet aux Vénézuéliens vivant à l’étranger de rentrer gratuitement.De leur côté, les autorités colombiennes ont indiqué le 12 mai qu’environ 25 000 Vénézuéliens avaient quitté le pays, tandis que les autorités péruviennes ont déclaré que 31 000 Vénézuéliens étaient partis entre le 15 mars et le 11 mai. Avant la pandémie, environ 1,8 million et 860 000 Vénézuéliens vivaient respectivement dans ces deux pays, qui concentrent l’essentiel de la diaspora.La rédaction des Observateurs de France 24 s’est entretenue avec trois Vénézuéliens ayant décidé de rentrer.