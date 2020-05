Un des artistes ayant participé au projet commente l'incident : "voici la prétendue francmaçonnerie".

La vidéo a été relayée par la page Facebook " L’Algérie contre la laïcité et la francmaçonnerie " (الجزائر ضد العلمانية و الماسونية) le 18 mai, avant d’être supprimée. Depuis lundi, nombre d’internautes et d’artistes algériens se sont indigné de cet acte de vandalisme. Filmé par l’un de ses compagnons, un homme, debout sur une benne d’ordure, recouvre une fresque murale de peinture blanche. La personne qui filme, lui lance: "insiste sur les yeux, éborgne lui l’autre largement ". Un autre le presse de finir rapidement le travail, "avant que tu ne te fasses insulter". L’homme qui entreprend le "recouvrement" s’interrompt pour répondre : "Inchallah on continue sur ce chemin, nous faisons le travail de Dieu".Le portrait que les hommes recouvrent dans la vidéo ne représente pourtant rien de choquant : un vieux monsieur qui jette un gobelet rempli de mégots de cigarettes. "Le gobelet est un symbole maçonnique", indique, sûr de lui, un jeune homme habillé en jaune dans la vidéo. Un autre, en chemise bleue, renchérit : "des symboles dangereux qu’on doit combattre !"."Tu investis du temps, des efforts et de l’argent dans une œuvre pour qu’un morveux qui croit tout savoir de la vie et de la religion vienne la saccager !", commente cet internaute.Dans les courants musulmans sunnites les plus conservateurs, la représentation d’êtres humains ou d’animaux dans l’art figuratif est condamnée. Cette interprétation porte un nom : l’aniconisme . Elle aurait un vague lien avec le souhait religieux de rompre avec l’idôlatration des prophètes en tant qu’êtres divins selon l’étude " De la figuration humaine au portrait dans l’art islamique " du spécialiste d'anthropologie historique Houari Touati.Selon les internautes et des médias locaux , la vidéo se passe dans un terrain de sport urbain, sur le boulevard Mustapha Ben Boulaïd à quelques centaines de mètres de la Casbah d’Alger.Il s’agit d’une fresque réalisée en 2014, lors duorganisé par plusieurs artistes algériens et maghrébins dans les quartiers populaires d’Alger. Le festival visait à promouvoir les pratiques artistiques dans l'espace public et aborder les enjeux socioculturels contemporains en se réappropriant des espaces urbains délaissés.Les actes de vandalisme envers des œuvres de street art ne sont pas anodins à Alger. Fin août 2019, le même individu - accompagné d’un autre groupe de jeunes hommes - avait entrepris de recouvrir une autre œuvre, cette fois-ci dans une ruelle de la Casbah. Les jeunes hommes expliquaient leur geste à la caméra : "Ces dessins se sont pas compatibles avec nos principes. Et c’est pour cela qu’il faut l’enlever. Ils [ces artistes] ont des intentions vicieuses (…). Et ils appellent ça de l’art". La personne qui filme se félicite de l'opération, avant de recouvrir lui aussi un graffiti en inscrivant le mot "Allah" en arabe."J’ai eu la boule au ventre en voyant ces publications", souffle Slimane Sayoud, alias Slimensay. Le street artiste, originaire d’Azzaba (ouest) a quitté l’Algérie il y a deux ans pour s’installer à Paris, puis à Marseille. Il avait participé au festival Djart en 2014 :