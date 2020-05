La pandémie du coronavirus a affecté plus de 230 pays dont une majorité a décidé de fermer les frontières terrestres et aériennes pour enrayer la propagation du virus.Ainsi le 18 mars, le Maroc qui compte , au 25 mai, 7495 cas de contaminations au Covid-19 fermait ses frontières terrestres avec la Mauritanie, qui, une semaine plus tard a fait de même. Une décision qui a piégé plusieurs dizaines de personnes dont des transporteurs sénégalais, lesquels commercent régulièrement avec le Maroc en transitant par la capitale mauritaniene Nouakchott.Dans plusieurs vidéos envoyées à notre rédaction, on voit certains d’entre eux brandir désespérément des pancartes et dénoncer le manque de soutien de la part du gouvernement sénégalais.Selon les chiffres du Consulat général du Sénégal à Casablanca, environ 105 personnes sont actuellement bloqués en plein désert au Sahara occidental - un territoire que se disputent le Maroc et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste - dont 32 à Bir Gandouz et 62 à Dakhla à 80 kilomètres de la frontière avec la Mauritanie.