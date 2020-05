Nous recevions des patients atteints du coronavirus sans l’équipement nécessaire et nous avons perdu des collègues infectés par la maladie. Les conditions de travail étaient inadéquates, inappropriées, avec une surcharge de travail vu le nombre de patients. Déjà avant la pandémie, le système de santé était au bord de l'effondrement. Avec la pandémie, on a perdu le contrôle : il n'y avait pas de respirateur mécanique, des patients graves ne pouvaient pas être bien pris en charge. On a manqué de gestion et de stratégie.

Au début, nous avons eu beaucoup de difficultés. En mars et avril, il y a eu une quantité de patients bien plus élevée que notre capacité, mais ils ont été pris en charge. L’hôpital a ensuite agrandi certains espaces et l’unité de soins intensifs, il y a aussi eu une action d’ouvertures de lits dans plusieurs hôpitaux pour prendre en charge ces patients. Depuis mi-avril, nous n’avons plus de problème de matériel. Je pense que le pire est derrière nous, même s’il ne faudrait pas que le nombre de patients reste aussi élevé.

"Aujourd'hui est un jour de victoire, pour la première fois nous respirons un peu (...) 0 décès (...) rien n'est impossible", peut-on lire. "Aujourd'hui est un jour de victoire, pour la première fois nous respirons un peu (...) 0 décès (...) rien n'est impossible", peut-on lire.

Quero denunciar esse crime contra humanidade que está acontecendo na minha região. Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) May 20, 2020

Michael Lemos, infirmier au sein de l'hôpital 28 de Agosto et habitant de Manaus, avait dénoncé dès le mois de mars le manque de matériel. Il avait alors été démis de ses fonctions et transféré dans un autre hôpital de la ville :Début mai, selon le décompte des autorités, plus de 1 200 professionnels de la santé étaient infectés par le Covid-19 à Manaus, soit 5,5% des effectifs du réseau public et privé, et au moins douze étaient morts.Dans le nord de Manaus, un hôpital de campagne a été monté mi-avril pour soutenir le système de santé publique. En un mois, plus de 200 cas de guérison y ont été enregistrés. Fin avril, le ministère de la Santé a également invité des professionnels à venir renforcer les équipes dans l'Amazonas , à Manaus mais aussi à l’intérieur de l’État.Uildeia Galvao, médecin à l’hôpital 28 de Agosto, travaille dans la "Salle Rose" dédiée aux patients atteints du Covid-19. Elle assure que la situation s’améliore progressivement :Le 17 mai, une photo publiée sur les réseaux sociaux a montré pour la première fois des lits vides dans la "Salle Rose" de l’hôpital 28 de Agosto.Ce mardi 19 mai, le maire de Manaus Arthur Virgílio Neto a toutefois signalé sur Twitter que la ville avait besoin de "beaucoup plus" et craint toujours un "génocide" des communautés indigènes de l'Amazonie.Le même jour, le Brésil a dépassé pour la première fois le cap des 1 000 morts du coronavirus en une journée, avec 1 179 décès en 24 heures. Avec plus de 250 000 personnes infectées, c’est le troisième pays le plus touché par la pandémie.