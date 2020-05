Cette scène a été filmée par Abdoulaye Kéita

La Guinée compte au 15 mai 2473 cas de contamination au Covid-19 dont 15 décès. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement guinéen a isolé la capitale Conakry du reste du pays et instauré un état d’urgence sanitaire depuis fin mars qui interdit les rassemblements de plus de vingt personnes et l’ouverture des lieux de culte.Mais le 13 mai, à Kanyinguissa, un quartier de Kamsar, une ville minière dans le nord ouest de la Guinée qui abrite les usines de la Compagnie de bauxite de Guinée (CBG), des fidèles musulmans exaspérés par ces mesures jugées trop strictes en plein mois de ramadan, ont rouvert de force des mosquées.Ces événements interviennent au lendemain de manifestations violentes contre les coupures d’électricité répétées, qui ont causé la mort de sept personnes dont une dans la ville de Kamsar.