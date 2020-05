Où l'incident a-t-il eu lieu ?



En cherchant des images satellites de la frontière irano-afghane, nous avons localisé un endroit qui correspond à ce que montre la vidéo. Il se trouve à 20 km au sud-est du village de Jabbatabad (province du Razavi Khorasan).









Les vidéos tournées par les survivants contiennent des indices géographiques, comme les montagnes à l'arrière-plan qui peuvent être retrouvées sur des images satellite du district de Gulran en Afghanistan, dans la province d'Herat.



Article écrit par Ershad Alijani

La police iranienne a nié que les vidéos aient été filmées à la frontière irano-afghane. Notre rédaction a cependant pu identifier où avaient été tournées les vidéos, et nos résultats correspondent aux indications données par Shah Mohammad, il s'agit bien d'une zone autour d'un poste frontière iranien.Dans la deuxième vidéo ci-dessous, on peut voir le fleuve Hari Rûd, au bord duquel se trouve un espace vert (cadre blanc sur notre infographie), une colline avec une structure géologique spécifique (cadre rouge), et sur cette colline le poste frontière iranien avec notamment un bâtiment cylindrique, typique des postes frontières iraniens (cadre bleu). Le poste est protégé par une barrière (flèches), que l'on identifie également sur l'image satellite, et autour se trouvent de grands arbres (cercle orange sur notre infographie).Ces éléments se retrouvent sur l'image satellite de la vallée de Zulfigar, autour du seul poste frontière iranien dans cette zone.