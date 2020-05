Bains de foule pour Jair Bolsonaro

Au Brésil, un bras de fer oppose Jair Bolsonaro aux gouverneurs , qui gèrent la crise sanitaire. À plusieurs reprises, le président a pris part à des manifestations anti-confinement et s’est offert des bains de foule pour encourager les commerçants à travailler.Selon une étude diffusée par le magazine Fantástico de la chaîne de télévision Globo, plus de 70% des Brésiliens bénéficiant d'un accès à Internet ont déjà cru à une fausse information sur le coronavirus. Toujours selon cette étude, neuf sur dix ont déjà reçu au moins un contenu faux en lien avec la pandémie.Le Brésil voit sa courbe de contamination du Covid-19 progresser à un rythme très inquiétant et les chiffres seraient largement sous-estimés , selon la communauté scientifique. Dans de grandes villes comme São Paulo, Rio, Recife, ou Manaus en Amazonie, les unités de soins intensifs des hôpitaux sont déjà quasi saturées. Ce pays de 210 millions d’habitants, le plus touché d’Amérique latine, pourrait devenir en juin le nouvel épicentre de la pandémie