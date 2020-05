L’assaut avait été donné à 11h après des négociations infructueuses qui avaient duré 48h. ll y a eu un face à face avec les adeptes du mouvement. Mais après l’arrestation de l’ancien député, les policiers ont pillé la maison. Ils ont volé tout ce qui s’y trouvait.

Christine Tshibuyi, journaliste pour le site actualite.cd, était sur place lors de l’assaut contre la résidence de Zacharie Badiengila qui a fait selon un bilan officiel huit morts et 35 blessés. Elle confirme les scènes de pillage.Des images et vidéos de ces actes de pillage montrant des forces de l’ordre emporter avec eux des postes de télévision, des meubles, des bassines, des matelas et même des sacs de cossettes de manioc avaient massivement circulé.Dans un communiqué le même jour, le général Sylvano Kasongole, à la tête du commissariat provincial de police de Kinshasa avait très vite condamné “ces actes inacceptables”. “Dans l’euphorie, certains policiers ont volé et pillé chez Ne Muanda Nsemi. Nous sommes au courant. Je condamne ces actes. Ils seront punis. Nous avons des preuves. Nous avons des vidéos. Nous avons des photos et nous allons les rechercher. Ils seront arrêtés et présentés à la presse”, avait-il affirmé à Actualite.cd.