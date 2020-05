Recuerdan las imágenes que llegaban de Italia y Nueva York ? Esto es Iquitos ahora. Países de primer mundo no pueden controlar esta crisis Peru con todas sus carencias solo se le pidió quedarse en cada para evitar esto. Quédate en tu puta casa y no incrementes más muertes. pic.twitter.com/hBebcU7nyZ Don Frio (@SoyDonfrio) April 22, 2020

Des cadavres emballés dans des sacs plastiques à la morgue de l’hôpital régional de Loreto, à Iquitos. Vidéo diffusée le 22 avril.



Iquitos est la capitale du Loreto, un département situé dans la forêt amazonienne. Cette ville, où vivent près de 500 000 personnes , est accessible uniquement par voie fluviale et aérienne.Bien que le Loreto ne soit pas le département comptabilisant le plus de personnes contaminées par le Covid-19 au Pérou, les hôpitaux d’Iquitos ont rapidement été débordés par la pandémie. Selon l’agence de presse EFE , Iquitos serait ainsi l’une des villes d’Amérique latine les plus durement touchées, avec Guayaquil (Équateur), Manaus (Brésil) et Tijuana (Mexique).Récemment, une vidéo tournée à la morgue de l’hôpital régional de Loreto, à Iquitos, a d’ailleurs rappelé certaines images de Guayaquil : on y voit au moins 16 cadavres emballés dans des sacs plastiques, entassés depuis plusieurs jours. Il s’agit de l’un des deux hôpitaux de la ville accueillant les patients suspectés d’avoir le Covid-19, avec l’hôpital EsSalud.