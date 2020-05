Deux hommes interpellés avec 60 kilos de viande de tortue

Le 21 avril, l’association Oulanga na Nyamba a adressé une plainte pour destruction d’espèces protégées à la substitut du procureur responsable de l’environnement, et alerté la préfecture. Depuis le communiqué paru le 26 avril et largement relayé dans la presse, les gardes du Conseil départemental sont revenus sur la plage de Moya.Le 28 avril, deux hommes ont également été interpellés sur la barge de Mayotte , le bateau reliant Petite-Terre et Grande-Terre. Ils transportaient plus de 60 kilos de viande de tortue verte. Une vidéo de leur arrestation a été diffusée sur les réseaux sociaux.Les deux hommes ont été relaxés pour vice de procédure. Mais selon Jeanne Wagner, le parquet a finalement fait appel, notamment grâce à la pression médiatique.