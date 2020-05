Nous constatons que dans les communautés rurales où l’orpaillage se pratique, il y a de plus en plus des conflits fonciers pour le contrôle des terres. Et des tensions constantes entre orpailleurs venus d’ailleurs et les propriétaires terriens.



Vous venez un matin et vous vous rendez compte que votre terre a été exploitée sans votre accord. De fait, la superficie des terres arables se réduit. Les mains d’oeuvre agricoles délaissent l’agriculture pour se tourner vers le travail de l’or.



Il n’y a plus de production agricole suffisante. L’orpaillage menace la sécurité alimentaire et expose les familles à la famine.

Avec ce programme, l’Etat a décidé de créer des chantiers-écoles pour former des artisans-miniers et leur faciliter l’accès à des sites d’exploitations identifiés et déclassés.



D’ici la fin de l’année, dix chantiers-écoles animés par la Société du développement minier de Côte d’Ivoire (Sodemi) doivent permettre de former 1000 artisans-miniers par an. Mais malheureusement, ce programme ne pourra pas absorber le très grand nombre d’orpailleurs actifs. Et beaucoup ne sont pas prêts à faire une reconversion. Ils se sentent valorisés par cette activité qui leur permet de s’acheter une moto ou de construire une maison.



L'orpaillage clandestin existe, certes, il y a bien longtemps en Côte d'Ivoire, mais il s'est davantage développé ces deux dernières décennies. Surtout après la crise politico-militaire de 2002 et celle post-électorale de 2011.

L’activité a été importée des pays limitrophes (Mali, Burkina-Faso, Guinée) où l’orpaillage artisanal se pratiquait déjà.



On estime à environ 500 000 le nombre de personnes qui dépendent de l’orpaillage clandestin en Côte d’Ivoire. Mais en réalité, c’est deux ou trois fois plus, si l’on intègre les membres des ménages.

Le nouveau code minier adopté en 2014 exige la création d’une structure légale à toute personne voulant faire de l’exploitation artisanale ou semi-industrielle. ll est en outre interdit au détenteur d’un permis d’exploitation de se livrer à des travaux sur les terrains de culture. L’utilisation de produits chimiques pour préserver la qualité de l’environnement est elle proscrite.Ces exigences ne sont pas respectées par les orpailleurs clandestins dont les activités non contrôlées engendrent de fortes pressions sur les ressources foncières disponibles pour l’agriculture, essentielle dans les communautés rurales.Justin Kouame est maître-assistant à l’université Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan. Il conduit actuellement une étude sur l’orpaillage clandestin et la sécurité alimentaire et explique que les orpailleurs clandestins préfèrent contourner ces lois très contraignantes et rester dans la clandestinité.Mais si l’Etat a fait le choix de la répression, l’universitaire explique qu’il y a aussi un volet accompagnement. En 2016, le gouvernement a lancé le programme national de rationalisation de l’orpaillage dont le but est d’aider les acteurs à se conformer aux lois.