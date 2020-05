À la demande de plusieurs internautes, Instagram a supprimé le compte de Sofia le 17 avril. Nous avons choisi de ne diffuser que des captures d'écran de cette vidéo.







“Je ne présenterai pas d’excuses. Vous êtes gays, et moi aussi. Mais, du moment où je décide d’en parler, je deviens méchante à vos yeux !” avant d’annoncer : “Les filles, allez télécharger des applications de rencontres gay (elle en nomme trois). Elles vous indiqueront les hommes qui y sont inscrits autour de vous. Faites-vous passez pour des hommes “passifs”, pour dénoncer ceux qui se proclament “actifs”, qui se cachent derrière une façade d’homme viril. Celles qui pensent que leur homme est irréprochable, les mères qui insultent les homosexuels, celles qui me disent ‘mon mec est plus homme que toi Sofia’ : c’est l’occasion pour vous.”





L’influenceuse explique ensuite le fonctionnement de ces applications, en fonction de la géolocalisation. “Vous pouvez tomber sur quelqu’un à 200, 100 mètres, peut être même un demi mètre de vous, dans votre salon ou votre chambre à coucher.”



Sofia affirmer que sa démarche vise à dénoncer l’hypocrisie des gens “qui nous traitent de pute et de pédé”, alors qu’eux-mêmes seraient homosexuels mais ne l’assumeraient pas et se targueraient d’être pieux. “Nous, nous vivons au grand jour, mais eux mènent une vie secrète sur les applications.”

Elle demande ensuite à ses followers de lui faire un compte rendu de ce qu’elles auront découvert sur ces réseaux : mari, frère, cousin ou oncle qui mène une double vie. “Après le confinement, s’ils vous empêchent de vivre votre vie, confrontez-les avec vos ‘preuves’.”



Dès le lendemain de ce dernier live, le 14 avril, plusieurs utilisateurs de ces plateformes de rencontres ont été surpris de voir leurs identités divulguées sur Facebook et Whatsapp, accompagnées de leurs photos et parfois de leurs numéros de téléphone. Les coupables : des femmes qui avaient suivi les “recommandations” de Sofia Taloni, en se faisant passer pour des hommes sur les applications de rencontres et en faisant des captures d’écran de leurs échanges dessus. Ces informations ont été partagées en un premier temps dans des groupes Facebook privés, créés à la base pour échanger en non-mixité sur des sujets féminins.



Le 13 avril, après qu’une partie de la communauté gay commence à signaler son compte Instagram, Sofia organise un autre live regardé en direct par plus de 100 000 internautes. Dans cette nouvelle vidéo, elle se défend de diffamer les hommes gays en s’adressant à ses détracteurs de la communauté LGBT :“Je ne présenterai pas d’excuses. Vous êtes gays, et moi aussi. Mais, du moment où je décide d’en parler, je deviens méchante à vos yeux !” avant d’annoncer : “Les filles, allez télécharger des applications de rencontres gay (elle en nomme trois). Elles vous indiqueront les hommes qui y sont inscrits autour de vous. Faites-vous passez pour des hommes “passifs”, pour dénoncer ceux qui se proclament “actifs”, qui se cachent derrière une façade d’homme viril. Celles qui pensent que leur homme est irréprochable, les mères qui insultent les homosexuels, celles qui me disent ‘mon mec est plus homme que toi Sofia’ : c’est l’occasion pour vous.”L’influenceuse explique ensuite le fonctionnement de ces applications, en fonction de la géolocalisation. “Vous pouvez tomber sur quelqu’un à 200, 100 mètres, peut être même un demi mètre de vous, dans votre salon ou votre chambre à coucher.”Sofia affirmer que sa démarche vise à dénoncer l’hypocrisie des gens “qui nous traitent de pute et de pédé”, alors qu’eux-mêmes seraient homosexuels mais ne l’assumeraient pas et se targueraient d’être pieux. “Nous, nous vivons au grand jour, mais eux mènent une vie secrète sur les applications.”Elle demande ensuite à ses followers de lui faire un compte rendu de ce qu’elles auront découvert sur ces réseaux : mari, frère, cousin ou oncle qui mène une double vie. “Après le confinement, s’ils vous empêchent de vivre votre vie, confrontez-les avec vos ‘preuves’.”Dès le lendemain de ce dernier live, le 14 avril, plusieurs utilisateurs de ces plateformes de rencontres ont été surpris de voir leurs identités divulguées sur Facebook et Whatsapp, accompagnées de leurs photos et parfois de leurs numéros de téléphone. Les coupables : des femmes qui avaient suivi les “recommandations” de Sofia Taloni, en se faisant passer pour des hommes sur les applications de rencontres et en faisant des captures d’écran de leurs échanges dessus. Ces informations ont été partagées en un premier temps dans des groupes Facebook privés, créés à la base pour échanger en non-mixité sur des sujets féminins.

Captures d'écran des publications au sein de groupes féminins privés sur Facebook



Cette vague de délation a déclenché des actes de violences physiques, documentées par des collectifs LGBT marocains, envers les personnes concernées, qui se ressentent encore plus leur isolement en période de confinement. Des internautes issus de la communauté LGBT se sont rapidement aperçus de l’ampleur de l’opération et ont signalé les coupables, mais, entre temps, des noms, des photos issues d’application de rencontre circulaient déjà sur un périmètre très large.

"Les hommes qui ont fait ça (l'agression) sont des rois". Capture d'écran envoyée par l'un de nos Observateurs.





Une internaute publie ces photos tirées d'une application de rencontres et commente : "Celui en vert est marié ce fils de p***"

Le 10 avril, Sofia Talouni, une influenceuse transgenre marocaine expatriée en Turquie, organise une séance live sur son compte instagram aux 619 000 followers, très majoritairement des femmes. Dans cette vidéo d’une cinquantaine de minutes, Sofia invite un second internaute, identifié par son prénom, son nom et sa ville de résidence, à rejoindre le live. Elle procède ensuite à lui faire “avouer” qu’il est homosexuel, en lui posant la même question à répétition : “Enta Loubia* ?”, en français “Tu es pédé ?(sic.)”. Le jeune homme nie systématiquement. Sofia dégaine alors sur son téléphone des images du jeune homme sur Grindr, une application de rencontres destinée aux hommes homosexuels, bisexuels et queer.Le jeune homme affirme que ces sont des photos tirées d’Instagram, mais Sofia rétorque qu’un ami en commun a identifié le jeune homme sur l’application de rencontres, et même qu’ils se sont parlés en vidéo sur whatsapp. Enfin, le jeune homme capitule, et répond “oui” à la question “tu es loubia?”, avant de quitter la conversation. Malgré cet “outing” [fait de révéler son homosexualité, NDLR] forcé, le jeune homme continue de poster des photos et des vidéos en direct sur ses profils, rassurant ses amis sur sa sécurité.Sofia explique ensuite à son audience qu’elle en a marre de l’hypocrisie autour de l’homosexualité au Maroc. “Tu vois c’est mieux d’assumer. Au début vous avez honte, mais au final vous le reconnaissez (...) Vous pourriez aller en prison, vous faire tuer ou lapider et vous n’assumeriez toujours pas (...) Je ne me tairai plus maintenant !”Selon le journaliste marocain Hicham Tahir qui collabore avec les revues Têtu et Loopsider, qui a été contacté par des victimes de harcèlement ciblé, un jeune lycéen à Khénifra est victime de chantage de la part de ses camarades de classe, qui ont découvert son profil en ligne. Un autre, à Larach, a bloqué son cousin sur Facebook qui menace de tout dénoncer à son père ultraconservateur, et vit aujourd’hui dans la peur. “Au moins un suicide est confirmé” assure Hicham à la rédaction des Observateurs : il s’agit d’un jeune homme, confiné à Rabat avec sa famille, comme le rapporte Libération . “Mais il peut s’agir d’un nombre plus élevé, car les familles camouflent un suicide si c’est en lien avec l’homosexualité de leur enfant.”