L'ambiance était déjà tendue ici avant, mais ça l'est encore plus depuis qu'il y a le risque du coronavirus.

Les distances de base ne sont pas respectées : quand on fait la queue pour aller manger, au magasin, pour les toilettes, il n'y a jamais un mètre entre les gens, on est vraiment collés. Tout le monde vit à cinq centimètres d'écart, les gens se saluent, et personne ici ou presque ne porte de masque.



Foule compacte en attente d'un service de repas. Vidéo de notre Observateur.

Dans les tentes, c'est encore pire : moi, je suis avec neuf personnes dans une tente de cinq mètres sur trois. On dort les uns à côté des autres, je suis avec un monsieur qui tousse chaque nuit et je suis obligé de supporter ça.







Pour l'hygiène, je n'en parle pas. Aux points d'eau, les robinets coulent une heure toutes les quatre heures, donc on ne peut pas se laver les mains une bonne partie du temps. Les toilettes sont en nombre insuffisant [dans certains endroits, une toilette pour 200 personnes, dans d'autres une douche pour 600 personnes, NDLR].





On m'a donné un masque début avril, je ne sais pas s'il est utilisable un seul jour ou plus, ni s'il est lavable. De toute façon, c'est insuffisant.



Cette situation est déplorable, ça me fait mal, ça me fait peur. Si aujourd'hui j'attrape le coronavirus, je ne sais pas ce qui va m'arriver.

Sur l'île de Lesbos, qui compte 85 000 habitants, le bilan était au 30 avril de quatre cas de Covid-19 et un mort. Mais les médecins s'inquiètent aussi, les capacités hospitalières de l'île ne pouvant faire face à une propagation massive du virus dans le camp. À Moria, des réfugiés ont pris tant bien que mal des initiatives pour diffuser des messages de prévention sur le Covid-19.L'ONG Wave of Hope for the future , gérée par des résidents du camp, a ainsi organisé des sensibilisations aux gestes barrières notamment auprès des enfants, et fait des tournées dans le camp pour expliquer la réalité et les dangers du virus.