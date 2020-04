Le policier incriminé arrêté

Au début de la vidéo, qui dure au total 24 secondes, on voit le jeune homme au sol et, à ses côtés, ce qui ressemble à un téléphone portable. Un homme portant des gants bleus tente de lui faire un massage cardiaque. Lui et deux autres hommes le mettent ensuite sur un brancard.

Une fois la victime allongée sur le brancard, on distingue très clairement une blessure par balle sur sa poitrine et du sang sur ses vêtements. Un nouveau massage cardiaque est effectué avant que le brancard ne soit introduit dans l'ambulance.

Ali Hemdan El Asani, 18 ans, était un réfugié syrien. Il vivait avec sa famille à Adana, où il été abattu dans le quartier populaire de Sucuzade. Le policier auteur du tir effectuait des contrôles dans le cadre du confinement spécifique imposé en Turquie aux personnes de moins de 20 ans et de plus de 65 ans.Selon plusieurs médias turcs, Ali Hemdan El Asani se trouvait dans la rue et ne respectait donc pas le confinement puisqu’il était âgé de moins de 20 ans. Il aurait reçu l’ordre de présenter ses papiers d’identité avant de fuir, moment où le policier lui aurait tiré dessus.Dans un premier temps, plusieurs médias turcs ont indiqué que le jeune homme avait été touché à la jambe . Ces articles ont indigné de nombreux internautes et journalistes d’opposition, qui y ont vu une tentative de minimiser l’incident et de défendre le policier.Mais une vidéo montrant la victime a permis de confirmer que le jeune homme avait reçu une balle dans la poitrine, la plaie étant très clairement visible à l’image. La rédaction des Observateurs de France 24 a choisi de ne publier que des captures d’écran de cette vidéo, compte tenu du degré de violence dont elle témoigne.Selon le journaliste d’opposition Taylan Kulaçoglu , qui a interrogé des habitants de ce quartier majoritairement peuplé d’ouvriers de l’industrie textile, il y aurait eu une tentative de suppression de cette vidéo des réseaux sociaux (sous-entendant que celle-ci vient des autorités).Depuis, le policier incriminé a été arrêté et une enquête a été ouverte. Dans son témoignage rendu public dans les médias, il affirme avoir voulu effectuer un tir de sommation pour que le jeune homme cesse de courir, mais aurait "trébuché" et raté son tir à cause de la "fatigue" et de la "faim due au jeûne du ramadan". Le président de la République Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances à la famille par téléphone, tout comme le ministre de l’Intérieur, Suleyman Söylü.