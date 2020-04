Au Niger, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) doit faciliter le rapatriement des migrants africains chez eux. Une mission renforcée durant la pandémie du coronavirus Covid-19, et liée à la fermeture des frontières terrestres et aériennes de plusieurs pays. Le 2 avril, plus de 250 migrants ont ainsi été abandonnés par leurs passeurs aux frontières nigéro-libyennes.Avant qu’ils ne puissent rentrer chez eux, les migrants passent par les quatre centres de transition situés près des frontières libyennes, tchadiennes et algériennes, dans le nord du pays. Selon l’OIM, près de 640 migrants ont ainsi été placés au camp d’Arlit dans la région d’Agadez, à 240 km au sud des frontières algériennes.De plus, l'Algérie a décidé de reconduire à la frontière nigérienne les migrants clandestins travaillant sur son sol. Des centaines de migrants subsahariens se sont donc retrouvés d’abord au camp d’Assamaka (nord) puis à celui d’Arlit. C’est dans ce camp que le 20 avril, plusieurs migrants se sont révoltés pour réclamer des conditions sanitaires plus dignes, et ont pillé un magasin de l’OIM.