La pandémie de Covid-19 serait-elle largement exagérée par les médias, ou aurait-elle été inventée de toutes pièces comme l’affirment de nombreux internautes qui ont filmé ces dernières semaines des vidéos de parkings et d’accueils d’hôpitaux vides ?Pour plusieurs soignants interrogés par notre rédaction et exerçant dans les unités de soins pour patients atteints du virus, la réponse est non. Si les entrées des centres hospitaliers sont effectivement vides, puisque les visites et opérations non-urgentes ont été interdites et annulées, les services de réanimation tournent à plein régime.