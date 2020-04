Notre Observateur Farzad poursuit :

Je n'ai désormais contact qu'avec environ un tiers de mes élèves, et même avec ceux-là, je ne peux pas dire qu'on fait une classe virtuelle, parce que c'est impossible d'avoir tout le monde en même temps. La plupart n'ont qu'un smartphone à la maison, qui appartient à un parent, un frère, une sœur, et que la famille se partage. Donc je me contente d'envoyer jusqu'à 4 heures de contenus et d'exercices tous les jours, de sorte qu'ils puissent les faire quand ils ont accès à leur téléphone.



Quand je compare cette situation avec celle de ma famille ou de la famille de mes amis, dans lesquelles chacun a une tablette, je mesure le fossé qui nous sépare. Le système voulu par les autorités ne fonctionne que pour les classes moyennes et aisées.



Dans ma classe, les enfants les plus pauvres sont ceux issus de familles monoparentales où ils n'ont plus que leur mère, ou des familles de migrants afghans, ou dont les parents sont consommateurs de drogue. Les parents des enfants qui sont en meilleure situation travaillent dans des usines ou sont travailleurs saisonniers.



J'ai signalé ces inégalités à plusieurs reprises, mais la seule réponse que la direction de l'école m'a faite c'est que "ces enfants pouvaient suivre leurs cours via la télé". Des télés d'État diffusent en effet des programmes éducatifs tous les jours. J'ai regardé : ces cours sont vieillots, ce sont des méthodes éducatives à l'ancienne, avec lesquelles nos élèves ne sont pas familiarisés. De toute façon, les enfants afghans dans ma classe n'ont pas de télévision chez eux.