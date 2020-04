“Tout comme à Uvira, plusieurs milliers de personnes ont perdu leurs maisons à Gatumba. Les marchés, les champs de culture, les écoles ont été détruits par la montée des eaux de la rivière. Mais il n’y a pas de pertes en vies humaines.



Il est très difficile de se déplacer dans le centre-ville parce que les routes sont inondées. Une délégation du ministère de la Solidarité a été dépêché sur les lieux pour évaluer les besoins des populations”.

A Bujumbura au Burundi, les eaux du lac Tanganyika ont débordé et ont envahi une grande partie des plages de la capitale. Photos prises par Ferdinand Mbonihankuyé.



Des mesures de distanciation sociale plus complexes

Ces inondations fragilisent encore un peu plus les populations dans un contexte d’urgence sanitaire. Pour le moment, les sinistrés ont été relogés dans les écoles et les églises qui ne sont plus fréquentées en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.



Mais les mesures de distanciation sociale ne sont plus respectées. Les habitants ne pensent plus au port de masques. Les transports sont bondés. Le plus urgent est de sauver des vies.

Du côté du Burundi, ce sont les eaux de la rivière Rusizi, l’un des affluents du lac Tanganyika qui ont débordé dimanche 19 avril. Les inondations ont affecté principalement les habitants de la commune de Gatumba dans la banlieue de Bujumbura faisant 27 000 sinistrés , selon des médias locaux.Ferdinand Mbonihankuyé, journaliste pour le site internet Burundi-eco , nous a contacté et a envoyé ses images.Au Burundi, les inondations ont eu lieu alors que le pays n’a pas imposé de confinement à sa population pour lutter contre le Covid-19. Le pays ne compte officiellement que 3 cas de coronavirus, et a simplement imposé un quarantaine de 14 jours pour les personnes entrant au Burundi en provenance des pays touchés.Cependant, à Uvira en RDC, David Bondé s’inquiète surtout du non-respect des mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19.Sur RFI, Kifara Kapenda Kyky, le maire adjoint de la ville d’Uvira craint les conséquences sanitaire de ces inondations. "Il n’y a plus d’eau, le choléra, le coronavirus…. Tout cela va amener beaucoup de catastrophes non seulement sanitaires mais aussi socio-économiques. Nous avons fait appel au gouvernement provincial. Et nous attendons l’aide du gouvernement central et du monde humanitaire. Parce que les besoins sont énormes".La RDC compte à ce jour 359 cas de Covid-19 pour 25 décès