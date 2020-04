Voir cette publication sur Instagram ⚓️ Une publication partagée par Bilge (@bilgeakguul) le 4 Déc. 2018 à 7 :45 PST

comparaison

Le taquet d’amarrage, le bateau à coque grise et au fond, la digue visibles sur cette photo correspondent à ce qu’on voit dans la vidéo.

Un aileron de dauphin qui surgit hors de l’eau à quelques mètres du quai, parmi les bateaux de plaisances : vues plusieurs centaines de milliers de fois sur Facebook depuis le 17 avril, ce sont des images rares pour un port du Var, dans le sud de la France. Mais quel port ?Les versions divergent selon les publications : Saint-Laurent-du-Var ? Hyères ? Même le maire de Sanremo dans le nord-ouest de l’Italie a cru avoir reçu la visite des cétacés, avant de se corriger Une recherche avec l’outil InVid ( voir ici comment faire ) permet de retrouver des versions plus anciennes de la vidéo, notamment celles publiées par des médias turcs le 16 avril . Ceux-ci indiquent que la scène a en fait eu lieu à Istanbul, dans la marina d’Ataköy, sur la rive occidentale du Bosphore.On peut confirmer cette localisation en comparant des photos prises dans ce même port et partagées sur les réseaux sociaux. On retrouve certains éléments caractéristiques visibles dans la vidéo des dauphins.