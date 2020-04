Vidéo tournée par Jonier Quiceno Ceballos dans le secteur El Concejo (quartier Altavista), dans la commune 16 de Medellin, le 16 avril.





La police est ensuite arrivée, pour éteindre le feu. Dans un premier temps, elle a voulu faire payer des amendes à certains, mais elle ne l’a pas fait car il y avait trop de monde. Puis un dialogue s’est instauré entre les habitants et les policiers durant 15-20 minutes, et ces derniers ont alors promis que le quartier serait aidé de façon prioritaire.

"Je dirais que seulement 50 % des habitants du quartier respectent le confinement"



Depuis le début du confinement, il y a des "concerts de casseroles" régulièrement dans le quartier, et les gens étaient déjà sortis pour protester, mais ça n’avait jamais été aussi massif.

Les habitants sortent dans la rue car ils ont faim. En effet, beaucoup d’entre eux ne peuvent plus du tout travailler depuis un mois – ou plus autant qu’avant – dans la mesure où 60 à 70 % des gens du quartier travaillent de façon informelle : vendeurs ambulants, travailleuses sexuelles, cordonniers...



Après, dans la pratique, je dirais que seulement 50 % des habitants du quartier respectent le confinement : les autres sortent pour travailler et gagner un minimum d’argent, sinon ils ne pourraient pas du tout survivre.



"Si les gens ont un peu d’argent, ils vont acheter à manger, et non des masques"



À l’endroit où les gens ont allumé le feu, le 16 avril, il y a un mégaphone qui diffuse un message de la municipalité toutes les heures, rappelant qu’il faut bien s’alimenter, se laver les mains, porter des masques… Donc l’idée était de dire : "Nous voulons de l’aide, et non des conseils !" En plus, si les gens meurent de faim, et s’ils ont un peu d’argent, il est évident qu’ils vont acheter du riz, des bananes ou encore des tomates, et non des masques.

Un mégaphone diffuse des messages de prévention de la municipalité, concernant le Covid-19, dans le secteur El Concejo (quartier Altavista), dans la commune 16 de Medellin. Vidéo tournée par Jonier Quiceno Ceballos.





Le lendemain de la protestation, des employés de la municipalité sont venus distribuer du poulet aux habitants du quartier, même si les portions étaient toutes petites. C’était la première fois qu’ils recevaient quelque chose de la part des autorités depuis un mois. Cela dit, s’il n’y a pas davantage d’aides, les gens vont continuer à protester, et sûrement de plus en plus.

"Il y a des bouts de tissu rouge accrochés aux fenêtres qui signifient : 'Nous n’avons pas à manger dans cette maison'"