"Es una sorpresa que le hemos dado a un taxista que lleva a pacientes sin cobrar al hospital.Le hemos dado un sobre con dinero y una dedicatoria.Le hemos llamado para decirle que tenía que hacer un traslado y ha sido muy emocionante. No paraba de llorar."

Gracias a el y a ellos.

Les soignants avaient bien organisé leur coup : les membres du centre de Santé Ramon y Cajal à Madrid ont fait croire à l'homme qu'il devait venir chercher un patient. Mais à son arrivée dans les locaux, il a trouvé des dizaines depersonnes qui ont commencé à l'applaudir.Les soignants madrilènes avaient aussi collecté de l'argent pour le chauffeur et lui ont remis la cagnotte dans une enveloppe, ainsi que des résultats d'analyse lui certifiant qu'il n'avait pas contracté le Covid-19, comme le montre la vidéo, publiée sur Twitter par une fédération de chauffeurs de taxi. Le chauffeur, dont le nom n'a pas été communiqué, n'a pu retenir ses larmes.L'Espagne est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Europe, avec plus de 20 000 morts et plus de 200 000 cas au 19 avril. Le bilan quotidien du 19 avril était cependant le plus encouragent depuis un mois;