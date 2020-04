Des personnes décédées à cause du vaccin contre le #COVID19 au #Mali ?

❌ Non, cette image a été prise en #Guinée après le référendum du 22 mars dernier (détails ci-dessous) 1/3 pic.twitter.com/Y3YWCrElm3 Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) April 14, 2020 Contacté, les administrateurs des deux sites ont transmis les photos originales qui ont bien été prises le 23 mars. Un journaliste à #Nzérékoré #Guinée a confirmé qu’il s’agissait d’un des hôpitaux de la ville et qu'il avait été témoin de scènes similaires. 3/3 Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) April 14, 2020

"Cette image, c'est au Mali hier la nuit le vaccin à était descendu au Mali. .! Ces enfants ont étés vacciné et ils sont morts aujourd'hui. .! Le vaccin est en Afrique ici sur place..!" affirme un internaute en utilisant cette photo et dans une publication relayée plus de 1000 fois sur Facebook.Voici en détail la vérification faite sur le compte Twitter @InfoIntoxF24