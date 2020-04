فيديو اخر تتحدث فيه أم يزيد الشمري:

١- تدعي انها تعالج مصابين فايروس كورونا.

٢- إصرارها على مخالفة الأمر الملكي الصادر بـ #منع_التجول .

والآن صدر قرار وتوجيه من #النيابة_العامة بالقبض عليها.

⁦@bip_ksa⁩

⁦@kamnapp⁩ pic.twitter.com/q3zPsBftgs البريء (@albarii_sa) March 24, 2020 Dans sa vidéo postée sur Snapchat le 23 mars, Omm Yazid Chamri s’adresse aux autorités : “(...)Nous aimerions bien rester chez nous. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de sortir et d’apprécier les fleurs, les oiseaux, le printemps... Même avec un million de riyals d’amende, nous sortirons.”

Cet internaute se réjouit de l'arrestation de Omm Yazid, après une seconde vidéo dans laquelle "elle persiste sur sa position."



Jusqu’à 5 ans de prison et 3 millions de riyals d’amende



Sa vidéo a suscité l’indignation d’internautes saoudiens, qui appelaient à faire respecter les ordres des autorités et à “arrêter ces influenceurs” qui “aiguillent la société avec des conseils erronés”. L’auteure a été très rapidement identifiée et a arrêtée le lendemain de sa publication, qui a été supprimée de son compte depuis.



Le procureur général saoudien a ensuite annoncé que la “publication de tout contenu numérique enfreignant le couvre-feu” serait considéré comme un crime, punissable d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et d’une amende de 3 millions de riyals (728 134€) maximum.



Des arrestations quasi-quotidiennes



Pourtant, cette mesure et cette arrestation n’ont pas empêché des internautes saoudiens de braver le couvre-feu et de filmer leurs balades en ville avant de les poster sur les réseaux sociaux.



فيديو

صحيفة #سبق: الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر تمكنت في وقت وجيز من الإطاحة بصاحب المقاطع المتداولة، الذي يقود مركبته ويتجاوز الأنظمة، ويخالف قرار منع التجول، ويستهزئ برجال الأمن، وينشرها عبر حسابه. pic.twitter.com/409RVPpT6Q فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 31, 2020 Pourtant, cette mesure et cette arrestation n’ont pas empêché des internautes saoudiens de braver le couvre-feu et de filmer leurs balades en ville avant de les poster sur les réseaux sociaux.

Selon le journal Sabq , ces internautes ont été arrêtés à Wadi ad-Dawasir (sud) le 1er avril.







فيديو#شرطة_الرياض: القبض على شخصين خالفا منع التجول ونشر مخالفتهما في مواقع التواصل pic.twitter.com/e8z0WRSKhb فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 8, 2020 La plupart des vidéos illustrent simplement une sortie en voiture, de nuit. Les auteurs sont accompagnés de quelques amis et profitent des rues désertes, musique à fond.

L’auteur de cette vidéo se cache dans le coffre de la voiture afin d’échapper au contrôle de police durant le trajet. Selon la police de Riadh, ils ont été arrêté le 8 avril.



D’autres ont enfreint les mesures de distension sociale en s’offrant les services de barbiers chez eux :

فيديو#شرطة_القصيم: ضبط مواطن خالف الإجراءات الوقائية والاحترازية وأحضر حلاقاً لمحل إقامته pic.twitter.com/ehllwQrEX5 فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 1, 2020



Mansour Raguibeh (un conférencier connu des plateaux télévisés) s’est offert les services d’un coiffeur à domicile, après la fermeture obligatoire des salons. Selon la police d’Al Qasim (centre) il a été identifié et arrêté le 31 mars.



فيديو#الجهات_الأمنية تقبض على أحد مشاهير السناب شات حيث خالف الأنظمة وجلب حلاق لمقر إقامته pic.twitter.com/XGJYcT2Pet فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 1, 2020



L’influenceur Bandar Ben Soltan a eu la même idée que Mansour Raguibeh. Dans cette vidéo postée sur Snapchat, on voit pourtant que le coiffeur porte des gants et un masque de protection.







فيديو#شرطة_الأفلاج تقبض على عدد من الأشخاص خالفوا منع أمر التجول ونشروا فيديوهات عبر مواقع التواصل pic.twitter.com/Uor885GDS2 فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 29, 2020 Fata Chokra, un jeune influenceur aux 40 000 abonnés sur Instagram , a organisé un pique-nique dans les oasis de Al Aflaj, aux alentours de la Riyadh. Il a aussi été arrêté le 29 mars, ainsi que ses compagnons.



“Sortir et risquer de contaminer les autres peut mériter la peine de mort”







في قبضة رجال الأمن . pic.twitter.com/p9QWwI2ho6 الأمن العام (@security_gov) April 1, 2020 De son côté, la Direction générale de la sécurité publique communique autant que possible sur le sujet. Dans cette vidéo publiée le 1er avril, elle expose les dernières arrestations repérée sur les réseaux sociaux. Des contenus similaires sont publiés tous les trois jours environ.



Le non-respect du confinement divise en Arabie Saoudite, notamment au niveau des rangs les plus conservateurs : le 22 mars, un député du Conseil des oulémas saoudien avait déclaré au journal Ozak que “sortir et risquer de contaminer les autres” mériterait une peine de mort “pour renforcer” le respect des directives.













L’Arabie saoudite compte au 10 avril plus de 2 700 cas de Covid-19, faisant d’elle le pays le plus touché par le virus dans la région du Golfe persique. Le 23 mars, le Royaume a annoncé un couvre-feu de 19h à 6h pour au moins 21 jours dans les trois villes principales : Riyadh, la Mecque et la Médina, afin de lutter contre la propagation, toujours en hausse , du coronavirus.Pour assurer le respect de ce décret, l’Arabie saoudite avait immédiatement annoncé la couleur : la veille du début du confinement, le 24 mars, une internaute connue des réseaux saoudiens avait déjà été arrêtée pour “incitation à enfreindre le couvre-feu”.