"20h". C’est le titre de la chanson composée par les frères Samir et Adel Baloul avec leur ami enfance Djamel Tahar. Une référence au rendez-vous qui réunit chaque jour les Français à leurs fenêtres pour applaudir le personnel soignant et toutes les personnes mobilisées pendant la pandémie de Covid-19 Samir et Djamel, eux-mêmes brancardiers dans des hôpitaux de Grenoble en Isère, dans le sud-est de la France, souhaitaient soutenir leurs collègues avec ce morceau. Ils y évoquent leurs propres expériences et saluent le travail du personnel mobilisé dans des conditions difficiles : "Doc, ASH, brancardiers et infirmières, vous êtes nos héros et la France en est fière. Sous-payés mais présents pour sauver le pays, ensemble on vaincra ce putain de Covid, nos héros sont en blanc."