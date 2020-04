Dans cette vidéo, le cousin d’Estefania Mora montre le cercueil où se trouve son père, dans leur cuisine. Vidéo transmise à notre rédaction par Estefania Mora.







De toute façon, au cimetière, il y avait une centaine de personnes

Puis, le lendemain, nous avons mis le cercueil dans un véhicule, dans l’optique de l’emmener au cimetière général. Mais la police nous a dit de retourner chez nous.De toute façon, au cimetière, il y avait une centaine de personnes qui faisaient la queue tous les jours , pour demander à enterrer un proche, alors qu’il est possible d’enterrer 20 personnes par jour seulement. De plus, nous aurions dû payer 500 dollars [460 euros, NDLR] pour enterrer notre oncle à l’endroit où se trouve déjà ma tante, décédée huit ans plus tôt. C’est beaucoup trop cher, alors que nous avons à peine de quoi manger, puisque nous ne pouvons plus sortir pour travailler. Si le coronavirus ne nous tue pas, ça sera la faim.

“Nous avons commencé à creuser un trou sur un terrain, pour enterrer mon oncle”



Au bout de six jours, nous avons commencé à creuser un trou sur un terrain, derrière la maison de mon oncle, pour l’enterrer là. Mais les forces de l’ordre sont arrivées et nous ont dit que nous ne pouvions pas faire cela. Elles ont dit qu’un véhicule de la médecine légale allait venir, et qu’il pourrait retirer le corps pour qu’il soit mis dans une fosse commune, ce que nous avons refusé.



Début avril, la famille d’Estefania Mora a commencé à creuser un trou pour enterrer son oncle. Vidéo transmise à notre rédaction par Estefania Mora .

Au final, nous sommes allés au cimetière du Suburbio, situé plus au sud, où des emplacements étaient à vendre, au prix de 200 dollars [184 euros, NDLR]. Nous sommes parvenus à acheter un emplacement, et nous avons finalement pu enterrer notre oncle le 5 avril, une semaine après son décès.



Dans le secteur où l’on vit, il y a beaucoup de morts, et certains sont retirés au bout de 8 à 10 jours seulement…