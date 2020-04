Au 7 avril, neuf cas de Covid-19 ont été répertoriés en République centrafricaine, dont deux contaminés localement. Alors que les infrastructures sanitaires de ce pays sont précaires, avec trois respirateurs pour 4,6 millions d'habitants, notre Observateur s'inquiète de voir ses voisins continuer de vivre comme si de rien n'était, ou presque.



Le premier cas de coronavirus en Centrafrique a été annoncé le 14 mars et ce chiffre est depuis passé à neuf, sans qu'aucun décès ne soit à déplorer au 7 avril. Malgré ces chiffres plutôt bas par rapport aux pays voisins - le Cameroun compte 650 cas et 9 morts et la République démocratique du Congo dénombre 161 cas et 18 décès - notre Observateur est très inquiet.