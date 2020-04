Jeunesse de mon pays nous sommes en guerre sanitaire 🇸🇳🇸🇳🇸🇳#100volontaires #Twittecommeuncitoyen pic.twitter.com/lNCWMxIA02 Junior Diakhaté Niintche (@Niintche) March 30, 2020

Le Sénégal compte 162 cas positifs au coronavirus Covid-19 , selon un bilan du ministère de la Santé daté du 30 mars. Parmi ces malades, 28 ont guéri et 134 sont sous traitement, dont deux dans un état grave . Pour éviter une plus grande propagation de la maladie, le président Macky Sall a annoncé le 14 mars la fermeture des écoles et la suspension des rassemblements publics. Le 23 mars, le Sénégal a également décrété un état d’urgence et imposé un couvre-feu de 20h à 6h À Dakar, avant même les mesures prises par le gouvernement, un groupe d’habitants issus de la société civile a lancé l’opération "100 volontaires". Elle consiste à former des bénévoles dans chaque quartier pour diffuser des messages de prévention et inculquer les bons gestes.