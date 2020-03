Un programme pour apprendre à vérifier les images à la maison

Comme tous les ans depuis 2015, la rédaction des Observateurs de France 24 propose un panorama des intox qu’elle a analysées depuis un an avec quatre grandes thématiques.on vous explique comment retrouver l’origine d’une photo en moins de 30 secondes avec votre téléphone portable !quels détails faut il observer dans une vidéo, quels sont les indices à repérer ?des conseils d’outils et de bons réflexes pour retrouver l’origine d’une vidéoles fausses informations peuvent avoir de vraies conséquences… attention aux contenus anxiogènes trop vite partagés, car les apparences peuvent être trompeuses…Ce programme est initialement diffusé pour la Semaine de la Presse et les Médias dans l'Ecole (SPME) du 23 au 27 mars 2020 organisée par le Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information (CLEMI) en France. La pandémie de coronavirus Covid-19 ayant entrainé la fermeture des écoles depuis le 16 mars, la SPME est devenue la "Semaine de la Presse et des Médias à la Maison ".C’est dans ce cadre que la rédaction des Observateurs de France 24 propose cette édition 2020 pour transmettre aux professeurs un outil pédagogique afin d’échanger avec leurs élèves sur la lutte contre les fausses informations.Equipe éditoriale : Maëva Poulet, Alexandre Capron, Derek Thomson, Catherine Bennett, Fatma Ben Hamad, Imed Bensaied, Natalia Ruiz Giraldo, Luis Miguel CabreraMontage : Cécile GianfrottaInfographie : Kévin Bernier, Ahmed Chedly LarouiSi vous voulez voir plus de conseils pour vérifier les images sur internet, vous pouvez revoir tous les épisodes hebdomadaires de Info ou Intox diffusés sur France 24 en cliquant sur l'image ci-dessous :