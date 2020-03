Le mouvement, coordonné, a gagné treize centres de détention à travers la Colombie. Les affrontements les plus violents - assortis de tentatives d’évasion - ont eu lieu à La Modelo, l’une des plus grandes et plus dangereuses prisons de la capitale Bogota : au moins vingt-trois prisonniers sont morts et quatre-vingt-dix personnes, dont sept gardiens, ont été blessées.De nombreuses vidéos, vraisemblablement tournées par des détenus et partagées sur les réseaux sociaux, montrent ces violences et les tentatives d’évasion qui les ont accompagnées.Ces émeutes s’inscrivent dans le contexte mondial d’une crainte de la propagation du virus à l’intérieur des prisons. Dans plusieurs pays comme le Brésil l’Italie ou encore la France , des violences éclatent en réaction à la fois aux restrictions décidées par les autorités par mesure de prévention (suspension des visites ou des sorties temporaires, etc.) mais aussi à la crainte d’une contamination massive liée à la surpopulation carcérale.Au soir du 24 mars, la pandémie de Covid-19 avait touché au moins 306 personnes en Colombie et fait au moins trois morts. Le confinement général obligatoire du pays entier a commencé le 25 mars.