Les hôpitaux de notre ville et des environs sont pleins. Ils mettent des lits dans les couloirs. Il n'y a pas assez de ventilateurs. Il y a quelques médicaments, mais pas assez pour tout le monde.



Les hôpitaux manquent de masques et de liquides désinfectants. Les volontaires comme moi voyagent vers Téhéran ou d'autres villes et achètent autant qu'ils peuvent pour ensuite donner le matériel aux hôpitaux de leur region.

Les médecins et infirmiers de Langeroud, dans la province de Guilan, ont demandé des dons de matériel sur les réseaux sociaux dans le cadre de leur combat contre le Covid-19. On peut lire sur cette publication : "C'est urgent ! Si la situation continue ainsi, il ne restera plus aucun médecin pour soigner les patients. À cause du manque de matériel, tous les personnels médicaux vont être infectés".

Dans cette vidéo, des membres du personnel de l'hôpital d'Alashtar montrent les dons de particuliers qu'ils ont reçu, notamment des visières protectrices pour le visage.

Les médecins et infirmiers ont également fait des appels aux dons en ligne auprès des citoyens iraniens. Varesh (pseudonyme) est une activiste de la province de Guilan qui a perdu deux membres de sa famille, décédés des suites du Covid-19. Elle explique comment elle et tout un réseau d'autres volontaires aident les hôpitaux de la région en achetant du matériel dans le commerce et en l'apportant aux soignants.