Je suis malade, je suis à l’hôpital. Et il y a une femme qui me dit : "Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous ? Vous devez mourir ! ". Est-ce que c’est juste ? Quelqu’un est malade, et vous lui dites “Tu dois mourir !”. OK ? Je dois mourir ? OK, madame, merci !”

🇮🇹 Cette vidéo doit faire le tour de la toile : Un homme noir malade du COVID19 en Italie et une infirmière raciste lui dit qu'il va mourir. Priorité de soins aux Blancs ! Intolérable Prions pour lui les amis et dénonçons cet acte ignoble en ce moment si difficile 🙏🏽 pic.twitter.com/XFNJ1miC9p Luckson LK 🇧🇪🇨🇩 (@LucksonLK1) March 19, 2020

Une vidéo datant de février 2019

#TUTORIEL Comment vérifier que cette vidéo est ancienne ?

1. Faites une capture d'écran à un moment où on voit bien le visage de l'homme

2. Recadrez uniquement sur l'image

3. Cherchez sur @Google images... vous retrouvez que la vidéo date de février 2019... #COVIDー19 ⬇️ https://t.co/WptkYRRcLf pic.twitter.com/sn2yav7FGZ Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) March 22, 2020

Le jeune homme Ivoirien confirme ne pas être atteint du Covid-19

"A toutes les personnes qui prennent cette vidéo, je leur demande d’arrêter de mentir. Ce qu’il s’est passé à l’époque, c’était du racisme, mais j’ai laissé tomber. Ceux qui utilisent cette vidéo pour dire que j’ai le Covid-19, c’est une fausse information. Ils doivent arrêter. "

Dans cette vidéo vue plus 470 000 fois le 23 mars, quatre jours après sa publication, un homme noir sur un brancard témoigne en italien :La personne à qui il parle, vraisemblablement une infirmière, lui répond plusieurs fois "tu dois mourir "et ajoute "je ne veux plus te voir ".L’internaute qui la publie, un Congolais basé en Belgique, a relayé la vidéo avec la légende suivante : "Cette vidéo doit faire le tour de la toile : Un homme noir malade du COVID19 en Italie et une infirmière raciste lui dit qu'il va mourir. Priorité de soins aux Blancs ! ".En faisant une capture d’écran de la vidéo, et en recadrant cette capture d’écran sur le visage de l’homme, il est possible de procéder ensuite à une recherche d’image inversée (voir ici comment faire ce type de recherche). Elle permet de retrouver cette vidéo dans des articles datant de fin février 2019.Voici un tutoriel expliquant comment procéder :Selon plusieurs médias italiens, la scène s’est déroulée dans l’hôpital Mercato San Severino près de Salerne. L’homme s’était rendu dans l’hôpital après avoir ressenti de fortes douleurs thoraciques. Une enquête avait été ouverte après la diffusion de la vidéo. Le directeur de l’hôpital s’était justifié en expliquant que l’infirmière ne s’était pas adressée au patient, mais à une autre infirmière, une version qui n’avait pas du tout convaincu le jeune homme qui avaitavoir été victime de racisme.Cte homme s'appelle Souleymane Rachidi. Contacté par notre rédaction, il n’a pas souhaité revenir plus en détail sur les circonstances de cette vidéo qu’il a filmée le 24 février 2019 , expliquant vouloir "laisser ça derrière lui ".Cet Ivoirien vivant en Italie a par contre tenu à préciser :Pour retrouver toutes les vérifications de l’équipe des Observateurs en cette période de pandémie de Covid-19, c’est par ici