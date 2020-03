#Guinée A.Condé à voté ce matin sous forte protection militaire. Faible affluence en ville. En banlieue des tirs et blessés pr balle confirmés source officielle. Des bureaux saccagés #kibaro Carol Valade (@CarolValade) March 22, 2020

Bureaux de vote saccagés, bulletins brûlés, affrontements dans plusieurs quartiers acquis à l’opposition : sur les réseaux sociaux, de nombreuses images témoignent des violences qui ont perturbé dimanche la tenue du double scrutin à Conakry.Ces élections avaient déjà été reportées à la dernière minute il y a trois semaines , dans un climat de vives tensions et après des mois de protestations Très contesté par la communauté internationale , le scrutin était également boycotté par l’opposition, qui accuse le président Alpha Condé de se frayer une voie vers un troisième mandat , en voulant faire adopter une nouvelle Constitution.Ce dimanche, selon le Front national de défense de la Constitution (FNDC), le collectif de partis d’opposition et de la société civile qui a appelé au boycott, au moins onze personnes ont été tuées dans une "répression sanglante" dimanche 22 mars, "dont neuf à Conakry, une à Mamou et une à N’zérékoré"."De manière générale le vote s’est déroulé dans des conditions apaisées sur l’ensemble du territoire national", indique de son côté le ministère de la Sécurité dans un communiqué . Les autorités comptabilisent quatre personnes décédées à Conakry dimanche, dont deux dans les violences et deux autres "par accident et par arrêt cardiaque". Selon RFI , le vote s'est en effet globalement bien passé à Kaloum, dans le centre-ville, à Dixinn et à Taouya. C'est en haute banlieue que de violents affrontements ont éclaté entre pro et anti-référendum. Des échanges de jets de pierre face à des tirs de gaz lacrymogènes ont été observés dans plusieurs quartiers et des bureaux de vote ont été saccagés.En haute banlieue de Conakry, dans le quartier de Wanindara, épicentre de la contestation contre le référendum constitutionnel, des tensions avaient déjà été enregistrées la veille du scrutin. Samedi 21 mars, le domicile privé du chef de quartier a notamment été incendié par des manifestants. Selon la presse locale , ce dernier est soupçonné d’être de mèche avec les forces de l’ordre et d’être à l’origine de nombreuses arrestations d’opposants . Il avait également accusé les jeunes opposantspour manifester.