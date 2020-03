L'INRB m'a confirmé 4 nouveaux cas à COVID19 diagnostiqués hier la nuit. Ce sont tous des congolais dont 1 a séjourné en France et probablement contaminé à partir de là. Les 3 autres ont été contaminés sur place au Congo. Nous enregistrons ce jour un total de 18 cas. Dr. Eteni Longondo (@EteniLongondo) March 20, 2020

En République démocratique du Congo, la fin de la dixième épidémie d’Ebola pourrait être officialisée à la mi-avril. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis que la dernière patiente est sortie le 3 mars d'un centre de traitement à Beni (est), l'un des épicentres de la maladie.Mais le 10 mars, c’est le premier patient atteint du Covid-19 qui a été détecté à Kinshasa, la capitale. Dix jours plus tard, vendredi 20 mars, le nombre de personnes positives s’élève à 18 , dont plusieurs cas de transmission locale.S’il n’y a pas encore de décès lié à la maladie à déplorer, la menace du coronavirus est toutefois prise très au sérieux. Mercredi 18 mars , le président Félix Tshisekedi a annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre de tous les vols en provenance des pays à risque" et mis en place des mesures drastiques . Les écoles, universités, bars, restaurants, cafés ainsi que les lieux de culte sont fermés pour quatre semaines. Les rassemblements et célébrations de plus de 20 personnes sont interdits. Des mesures d’hygiène et de contrôle ont aussi été renforcées dans les aéroports.