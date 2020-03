Une photo partagée plus de 16K fois depuis hier montrerait du personnel hospitalier refuser de soigner des policiers.. c'est faux ❌

✔️ La vraie photo montre des urgentistes à Ajaccio demandant "n'allez pas voter" dimanche

➡️ Source : https://t.co/tz57pU279k #CoronaVirusFacts pic.twitter.com/7jz3DXcYRt Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) March 19, 2020

Depuis mars 2019, les services d’urgences puis l’ensemble des membres du personnel hospitaliers manifestent pour dénoncer leur condition de travail. Difficultés budgétaires, effectifs insuffisants, manque de moyens, faiblesse des salaires… le corps médical a organisé plusieurs manifestations, dont certaines ont été réprimées par la police Mais depuis le début de la pandémie de Covid-19, le personnel médical est au front pour soigner les malades. C’est dans ce contexte qu’une photo où on peut lire : "Messieurs les policiers, hier, vous nous avez frappé, gazé, arrêté, humiliés… aujourd’hui, il n’y a pas de place pour vous à l’hosto. Oups, ACAB ["all cops are bastards ", signifiant tous les policiers sont des salauds, en français, NDLR] bien se tenir ! "a été publiée par un internaute sur Facebook.Le message est une référence directe à la répression du mouvement par la police ces derniers moi. Mais la photo est fausse, comme nous l'expliquons dans ce post de notre compte Twitter @InfoIntoxF2 4 Après une vague de commentaires ayant repéré le photomontage, l’internaute a précisé jeudi 19 mars en fin de journée "EVIDEMMENT que c'était une photo montage, franchement vous imaginez un seul instant le corps médical s'exprimer ainsi puis conclure par "oups, acab bien se tenir" et faire 4 fautes dans une phrase, c'était un peu gros, non ? Bon, qu'on soit clair, c'était destiné à faire rire mes potes et cela a plutôt bien marché. "Il n’a pour autant pas supprimé sa publication initiale.