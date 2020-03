L’Iran est le troisième pays le plus touché par l’épidémie de coronavirus, après la Chine et l’Italie. Selon les chiffres du gouvernement diffusés le 11 mars, 354 personnes sont décédées du Covid-19 et 9 000 autres sont infectées. Mais dans les provinces, certains officiels font état de chiffres bien plus élevés, questionnant publiquement ceux du ministère de la Santé. Selon le personnel de santé interrogé par notre rédaction, les compte-rendus médicaux concernant les décès de personnes infectées par le virus mettent généralement en avant d’autres causes de décès.

Cette vidéo circulant sur Twitter et Telegram montre au moins 56 corps dans des sacs, attendant d’être enterrés dans le principal cimetière de Qom. L’homme tournant la vidéo dit : “Je suis au cimetière de Qom. Aujourd’hui, c’est le 2 mars. Tous ces gens sont morts du coronavirus. Leurs corps attendent d’être lavés avant d’être enterrés. Il y en a beaucoup.” À 0’47, il dit : “Les corps dans cette pièce sont là depuis cinq ou six jours, mais ils n’ont pas encore été enterrés. La situation est horrible.” Le 5 mars, les autorités ont annoncé que l’auteur de cette vidéo avait été arrêté.



Des chiffres remis en cause par des responsables politiques locaux

Cette photo, diffusée sur les réseaux sociaux le 10 février, montre du personnel de santé à Rasht, dans la province du Guilan, en train de préparer les corps de victimes du Covid-19, avant leur enterrement.

Comme en Chine, c’est sur les réseaux sociaux que les premiers signes de l’épidémie de coronavirus en Iran ont commencé à émerger. À la mi-février, des médecins de la ville de Qom ont ainsi rapporté une hausse du nombre de patients atteints de problèmes pulmonaires sévères.Dans un premier temps, le gouvernement iranien a nié le fait que le virus était arrivé dans le pays. Certains activistes conservateurs ont ainsi dénoncé des “rumeurs” à ce sujet, affirmant qu’elles faisaient partie d’un complot de l’opposition destiné à décourager les gens de voter le 21 février, lors du premier tour des élections législatives.Le 19 février, le ministère de la Santé a toutefois annoncé pour la première fois que deux personnes étaient atteintes du Covid-19 en Iran, à Qom, avant d’indiquer qu’elles étaient mortes un peu plus tard dans la journée. Le bilan du nombre de personnes décédées et infectées par le virus a ensuite augmenté rapidement.Mais très vite, des officiels locaux ont commencé à questionner les chiffres du gouvernement.Le 28 février, Gholam Ali Jafarzadeh Iman Abadi, un parlementaire de Rasht, la capitale de la province du Guilan (nord-ouest), a indiqué que le nombre de victimes du coronavirus enterrées dans trois des cimetières de la ville était “beaucoup plus élevé que ce qui avait été rapporté” : “Les statistiques présentées jusqu’à présent ne sont pas vraies. Les cimetières ne mentent pas.”Le 9 mars, Aliakbar Motezaei, le gouverneur du district de Kachan, dans la province d'Ispahan (centre), a déclaré qu’il y avait eu 1056 personnes infectées par le Covid-19 et 88 morts depuis le début de l’épidémie dans la ville de Kachan (où vivent 400 000 habitants environ) et dans l’une de ses banlieues. Les chiffres officiels ne faisaient pourtant état que de 601 cas de personnes infectées et deux morts dans toute la province, où vivent 5 millions de personnes.De son côté, le 10 mars, Farhad Zahed, le vice-président du conseil municipal de Rasht, a demandé au gouvernement : “Pourquoi cachez-vous la réalité ? Pour éviter la panique ? Non, il faut dire aux gens ce qu’il se passe réellement, pour qu’ils prennent les choses au sérieux.”Par ailleurs, le fait qu’au moins 23 députés aient contracté le virus - soit 8% des députés - a également suscité des interrogations quant au taux réel de personnes infectées dans la population générale.La rédaction des Observateurs de France 24 a interrogé plusieurs Iraniens travaillant dans le secteur de la santé. Tous ont demandé à conserver l’anonymat, puisque le personnel médical local n’a pas le droit de parler aux médias concernant l’épidémie de Covid-19. Eux aussi remettent en cause les chiffres du gouvernement.