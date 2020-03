Moi je suis seul ici en Turquie et je suis arrivé ici après avoir terminé le lycée. Mon rêve est de rejoindre l’Europe, notamment la France ou l’Allemagne. Quand je suis arrivé à Pazarkule je n’avais rien, j’ai dormi dehors à même le sol, je n’avais pas de tente. J’ai utilisé une sorte de bâche en plastique pour me protéger comme je pouvais, mais j’avais tellement froid la nuit que je ne pouvais pas dormir. Ajouté à cela tous les bébés qui n’arrêtent pas de pleurer et crier c’était assez éprouvant.



À ce moment-là, des soldats turcs distribuaient de la nourriture deux fois par jour mais c’était assez maigre : un petit paquet de biscuits et une bouteille d’eau par personne, et il n’y en avait jamais assez pour tout le monde.



"Une famille afghane a été arrêtée et dépouillée par des policiers grecs"

J’ai essayé de traverser deux fois en bateau, mais quand on a accosté de l’autre côté, on a vu à chaque fois qu’une trentaine de policiers nous attendait. J’étais dans un groupe avec des bébés et on a décidé de rebrousser chemin. En plus j’avais en tête les histoires de mes amis qui se sont fait arrêter après avoir traversé.



Il y avait notamment une famille afghane que je connais. Ils ont vendu tout ce qu’ils avaient à Istanbul. Ils se sont fait arrêter et ont été dépouillés par les policiers grecs : ils m’ont dit que les policiers leur avaient pris les 7 000 euros qu’ils avaient en liquide, les vêtements des hommes, leurs portables… À la fin, ils les ont renvoyés côté turc, leur ont rendu 300 euros et leur ont dit : "Ne revenez pas". Maintenant eux aussi sont rentrés à Istanbul, ils n’ont plus rien et ont dû dormir dans la rue.

Dans cette vidéo en anglais et en persan, Reza et Muhamad, deux migrants iraniens, racontent pour la rédaction des Observateurs de France 24 leur vie quotidienne dans le camp de fortune qui s’est constitué à Pazarkule. Ils montrent notamment au début les cartouches de gaz lacrymogène utilisées par les gardes-frontière grecs pour repousser les tentatives de traversée.

Greek security forces force the refugees who crossed the border to return naked into Turkish territory

Photo : Belal Khaled pic.twitter.com/NwkhEzTYs6 Belal Khaled (@BelalKhaled) March 6, 2020

İşkence yapılıp çıplak bırakılarak insanlık onuru incitiliyor.

Üst başlarını soyup iç çamaşırlarıyla geri yollayan yunan polisi taciz ateşleriyle sınır hattındaki göçmenleri tehdit ediyor...#HumanRightsRefugee pic.twitter.com/qINH43CSMI leons nasa (@leonsnasa) March 4, 2020

Une "bataille de l’image" entre Athènes et Ankara

Plusieurs captures d'écran de vidéo montrant trois hommes blessés transportés par d'autres. Les deux captures de droite montrent le même homme.

Photos prises à Pazarkule par un journaliste turc, partagées sur Instagram.

​​​​Muhittin est un jeune afghan de 21 ans. Il est resté trois jours à Pazarkule pour tenter de passer la frontière avant d’abandonner et de regagner Istanbul où il travaille comme serveur dans un bar à chicha.Au 5 mars 2020, les autorités grecques avaient déclaré avoir empêché 35 000 entrées sur leur territoire en cinq jours. Dans de nombreuses vidéos amateurs et dans les reportages de grands médias présents sur place, on peut voir un large usage de cartouches de gaz lacrymogène des gardes-frontière grecs pour repousser les migrants tentant de passer à travers les grillages et barrières.Les migrants interrogés par notre rédaction font également tous état de violences commises par les gardes-frontière grecs à leur encontre. C’est à cause de ces violences que Muhittin a préféré abandonner et rentrer à Istanbul.Ces récits sont corroborés par le travail de plusieurs journalistes présents sur place. Belal Khaled, journaliste de la chaîne de télévision turque TRT, a ainsi photographié plusieurs migrants renvoyés en Turquie en caleçon, certains présentant des marques de coups sur le dos.D’autres photos et vidéos amateur montrant le même type de scène ont par ailleurs circulé sur les réseaux sociaux. Selon l’AFP , des paires de chaussures souillées de boue et des téléphones portables sont entassés à côté de l'entrée du poste de police de Tychero, à 10 km du poste frontière d’Ispala (à 80 km au sud de Pazarkule). De l'autre côté de la frontière, des migrants marchent pieds nus et affirment que les policiers grecs leur ont pris leurs chaussures. Des journalistes de l’agence ont également pu observer des soldats grecs encagoulés embarquant des migrants dans des véhicules militaires ou dans des fourgonnettes sans plaques d’immatriculation.Autour de cette frontière et du sort de ces migrants, la Grèce et la Turquie se livrent à une féroce "bataille de l’image" en s’accusant mutuellement de débordements et de diffusion de fausses informations.La Turquie accuse ainsi les gardes-frontière grecs d'avoir tué trois migrants, dont un touché par des tirs "à balle réelle" lors de heurts à la frontière, ce qu'Athènes a fermement démenti, rejetant des "fausses informations".Les autorités grecques ont elles accusé les forces turques de tirer des grenades lacrymogènes et des fumigènes du côté grec de la frontière et de distribuer du matériel pour découper les grillages installés pour empêcher les migrants de passer côté grec.Plusieurs migrants interrogés par notre rédaction affirment avoir vu des personnes blessées par des balles de nature indéterminées et nous ont montré des vidéos de personnes blessées, sans que l’on puisse identifier clairement la nature de leurs blessures.Aucune photo de balle réelle ou de balle en plastique n’a à ce jour été publiée pour venir confirmer cette affirmation.Cependant, l’usage de cartouche de gaz lacrymogène a largement été documenté et, comme le note le site d’investigation Bellingcat , certaines cartouches tirées à courte distance de la foule et retrouvées sur place peuvent tuer.Comme le note Bellingcat, la cartouche de longue portée photographiée ici par un journaliste turc est commercialisée par Defence Technologies – Federal Laboratory et peut s’avérer mortelle en cas d’impact direct, notamment à cause de sa forme pointue. L’ONG Amnesty International a établi que des munitions similaires ont fait de nombreux morts lors des récentes manifestations en Irak.