Des habitants se sont rassemblés et criaient au bateau “Va-t’en ! Va-t’en ! C’est un pays chrétien ici !”. Quelqu’un a tenté de pousser le bateau à l’aide d’un long bâton. Il y avait surtout des enfants à bord de cette embarcation. Je prenais des photos d’eux et puis je suis allé sur une autre jetée pour prendre plus de clichés de l’autre côté.

C’est là que des hommes m’ont vu et m’ont couru après. Les voyant arriver, j’ai rangé mes appareils photo dans mon sac et j’ai tenté de négocier avec eux. Rapidement, j’ai compris qu’il ne servait à rien de discuter. Ils ont commencé à me frapper.





Επίθεση σε μέλη ΜΚΟ στο λιμάνι της Θέρμης στη Λέσβο. Πέταξαν τις κάμερές τους στη θάλασσα. pic.twitter.com/UYvzfgFwNN SKAI.gr (@skaigr) March 1, 2020

Agression du photojournaliste Michael Krammer.

“J’ai eu des points de suture”

Mes assaillants étaient tous de jeunes hommes grecs. Ils portaient des vêtements de sport et ils n’arrêtaient pas de me demander : “où est ton appareil photo ?”



Ils ont finalement jeté à l’eau mes appareils photos sous mes yeux, j’ai même pensé à plonger pour aller les chercher. Je travaille en freelance, et ces appareils coûtent 3 000 euros, plus 2 000 euros d’objectifs. J’ai aussi perdu la majeure partie de mon travail.

Après l’agression, j’ai eu des points de suture. Ils agressent les gens afin de les empêcher de venir ici et d’aider les migrants. Or pour moi, c’est du travail. Et les agressions se répètent de plus en plus. Ils veulent se débarrasser des journalistes pour ne pas qu’ils rapportent ce qui se passe ici.

Je souligne toutefois que ce n’est pas le cas de tous les habitants de Lesbos. D’autres m’ont aidé et ont récupéré mes appareils photo pour moi.