Une version sous-titrée en anglais.





Pour le moment, 16 cas de Covid-19 ont été confirmés au Vietnam, qui partage environ 1 300 kilomètres de frontière terrestre avec la Chine. Non loin de la frontière, la commune de Son Loi , qui compte 10 000 habitants, a été placée en quarantaine jeudi 13 février.

Depuis sa mise en ligne, le clip du gouvernement vietnamien intitulé "Ghen Cô Vy'" ("Le coronavirus jaloux") a déjà été vu plus de 700 000 fois et a fait le tour de la presse internationale.La recette de ce succès ? Un clip animé montrant des petits virus vert fluo repoussés grâce à des personnages vigilants qui appliquent à la lettre les mesures d'hygiène conseillées... Une chanson calquée sur le célèbre tube de V-pop (la pop vietnamienne) "Ghen" ["Jaloux"], des chanteurs Erik et Min. Et enfin, un refrain entraînant qui rappelle les gestes à suivre : "Lavons-nous les mains, frottons, frottons, frottons, frottons-les ! Ne touche pas tes yeux, ton nez, ta bouche, évite les endroits où il y a de la foule. Résistons au corona, corona !"Selon le magazine américain Billboard , ces paroles ont été réécrites par un producteur "en collaboration avec l'Institut vietnamien de la santé au travail et de la santé environnementale". Ce sont d'ailleurs les chanteurs du morceau original qui ont prêté leur voix à la vidéo de prévention.