Le centre de l'épidémie se trouve à Daegu, à 300 kilomètres au sud-est de Séoul. Alice est française et étudiante à l'université de Daegu. Elle était en vacances à Séoul. Sa rentrée ayant été décalée à cause du virus, elle a décidé de rester dans la capitale pour "éviter le confinement".

Il y a des affiches partout et des messages sont diffusés dans le métro pour nous rappeler les gestes d'hygiène. Pour entrer dans certains magasins/restaurants/bars, nos passeports sont vérifiés au cas où l'on viendrait de Chine. On prend notre température et on nous désinfecte les mains. C'était un peu bizarre au départ, mais ça rassure !

On porte tous des masques (en hiver, c'est très répandu ici), il y a moins de monde dans les rues... mais la vie continue. Les supermarchés sont toujours aussi pleins et les quartiers jeunes toujours aussi animés – moins la semaine, mais le week-end, on oublierait presque qu'on est en pleine épidémie.