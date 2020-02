Manifestants et policiers anti-émeutes se font face dans cette vidéo tournée le 25 février. Plus tard dans la journée, la manifestation pacifique s'est transformée en affrontements violents et ont fait plusieurs dizaines de blessés.

Selon les données officielles, plus de 21 000 migrants en provenance du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique sont coincés sur l’île grecque de Lesbos.Cette île de 85 000 habitants est située à une quinzaine de kilomètres de la Turquie, d’où ils ont embarqué sur des bateaux pneumatiques. Des groupes de solidarité avec les migrants se sont constitués ici en 2015, quand la guerre en Syrie, entre autres, a poussé, en une année, un peu plus d’un million de personnes sur son rivage, dont la plupart avaient pu ensuite poursuivre leur route vers l’Europe continentale.Au fil des années et des accords politiques entre l’Union européenne et la Turquie, la situation s’est aggravée pour les demandeurs d’asiles qui arrivaient là dans l’espoir de continuer leur route vers l’Europe. Bloqués tant que leur demande d’asile n’a pas été examinée, ils s’entassent dans les abris de fortune de trois camps : Moria, Kara Tebe et Pikpa et y vivent dans de terribles conditions. Le camp de Moria, peuplé d’environ 20 000 personnes, dispose par exemple ainsi d’ une douche pour 506 personnes