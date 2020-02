>>LIRE SUR LES OBSERVATEURS : Dans le village turc millénaire d’Hasankeyf, les autorités détruisent de précieux vestiges historiques

Sur ces vidéos, on voit que le niveau du Tigre, le fleuve qui traverse Hasankeyf, est haut en ce mois de février :C’est très net quand on compare à la vidéo de notre Observateur, tournée en novembre dernier. On voit que les arches du pont sont nettement plus dégagées, de même que les fondations d’un ancien pont seldjoukide, qui émerge plus nettement du fleuve :Selon le groupe d’activistes Hasankeyf Koordinasyonu (Coordination Hasankeyf), contacté par notre rédaction, 80 % d’Hasankeyf et 289 sites archéologiques vont être submergés – dont certains situés dans les zones rurales environnantes.Certains monuments ont été déplacés vers la "nouvelle Hasankeyf" construite sur la colline en face, mais d’autres disparaîtront. Le barrage doit commencer à produire l’électricité en mars 2020. Selon les autorités, le barrage doit permettre de favoriser le développement économique de la région et relancer le tourisme.