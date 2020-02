Première vidéo de Adham dans les rues de Wuhan.



Adham refuse de quitter la ville qui lui a "beaucoup donné", voulant donner quelque chose en retour à ses habitants "en ces temps durs."



Il a remarqué, d’un autre côté, qu’il y avait plusieurs informations circulant sur les réseaux et les médias arabophones qui, selon lui, ne reflètent pas forcément la réalité de la quarantaine à Wuhan.

Vidéo en direct de Adham à la recherche d'un produit dans les quelques magasins ouverts de Wuhan.



"Cela fait 4 jours que je n’ai pas quitté mon logement"



Étudiant en économie quantitative, Ahdam crée et publie aussi régulièrement des graphiques expliquant les données et l’actualité en chiffres de l’épidémie, sous forme de graphiques précis et en arabe auprès de ses 2 005 abonnés. Pour cela, il utilise les données autour du coronavirus fournies par l’OMS et par la Commission nationale chinoise pour la Santé