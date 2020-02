Il y a vraiment de sérieux problèmes d’hygiène dans l’abattoir. Il y a plein d’odeurs nauséabondes et suffocantes. Cela nous a rendu malades. Depuis fin novembre, il n’y avait pas d’eau et d’électricité. Nous étions donc obligés d’utiliser l’eau d’un forage qui n’était pas du tout potable.



Nos viandes ont pourri parce que les responsables ont coupé pendant plusieurs mois la chambre froide qui nous sert à conserver les viandes. Ils ont dit qu’ils voulaient faire des économies. La chambre froide était coupée entre 9 heures et 4 heures du lendemain matin. Nous avons eu beaucoup de pertes. C’est de la mauvaise gestion puisqu’on paye au moins 13 000 francs CFA (20 euros) par bœuf abattu et 500 francs CFA (75 centimes d’euros) par mouton.

Le nouvel abattoir dispose des équipements de gestion des eaux usées qui causaient des nuisances à la population. Et c'est la station d'épuration qui sert à traiter l'eau usée avant leur acheminement vers les canalisations publiques.



Un autre système a été mis en place pour convoyer les déchets solides ou les eaux usées de l'ancien abattoir vers la station d'épuration du nouvel abattoir pour atterrir dans les canalisations publiques. L'abattoir est composé d'un secteur sain et d'un secteur souillé. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont été prises dans le secteur souillé.

L’abattoir situé à Akpakpa, le plus grand quartier de Cotonou, écoule chaque jour d’énormes quantités de viandes bovines et de porcs, qui sont revendues dans les principaux marchés de la ville. L’établissement public fonctionne grâce aux redevances payées par les bouchers qui viennent y tuer leurs bêtes.Un boucher dénonce la mauvaise gestion des responsables. Il a requis l’anonymat.Après la diffusion des images sur les réseaux sociaux, Yao Akpo, directeur de l’Élevage au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a fait savoir dans un communiqué publié mardi 11 février sur le site du gouvernement que "les normes en matière d’hygiène sont respectées”. Il a ainsi invité les habitants à consommer la viande sans crainte.Le communiqué rappelle aussi que le site incriminé abrite deux abattoirs. Un ancien et un nouveau, inauguré en 2018 :Mais selon nos Observateurs, la partie "souillée" est encore utilisée par de nombreux bouchers. Ils ont expliqué à notre rédaction que la partie rénovée est réservée à l'abattage des bœufs.La veille de ce communiqué, le directeur de l’abattoir, Mohamed Sossouhounto, a été relevé de ces fonctions. Dans un article publié par le site internet Banouto , il affirmait que la coupure d’électricité entre 4 heures et midi avait pour objectif de "réduire le coût" de l’énergie.