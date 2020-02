L’armée afghane fait généralement appel à des sous-traitants locaux pour son approvisionnement en nourriture. Ces sous-traitants décrochent les contrats grâce à leurs contacts. La plupart du temps, ils corrompent les commandants pour décrocher le contrat.



Dans de nombreux cas, la quantité et la qualité de la nourriture sont horribles. Certains soldats n’ont rien. Quand des soldats ou leurs commandants locaux font remonter le problème, il ne se passe rien. Les politiciens sont occupés ailleurs, et les connexions des sous-traitants avec les responsables font que rien ne change.

Une corruption endémique dans l’armée

Masoud D. (pseudonyme) est un journaliste afghan spécialiste des questions de défense. Il a interviewé de nombreux soldats au cours de sa carrière. Il a souhaité rester anonyme pour préserver ses relations professionnelles.En mai 2018, la police de la province de Badghis (nord-ouest) a confirmé que le sous-traitant des forces de sécurité afghanes avait servi de la viande de chien aux soldats dans cette ville.Mohammad Naeim Ghayour, l’ancien responsable du renseignement militaire à l’ouest du pays, a confirmé dans une interview en 2011 la profonde corruption qui régit les contrats de l’armée : "La corruption est énorme dans l’armée et c’est parce qu’il y a beaucoup d’argent en jeu… J’ai été témoin d’une réunion entre le délégué d’une garnison et un sous-traitant qui devait fournir de la nourriture. Ils se sont mis d’accord pour utiliser des ingrédients de mauvaise qualité dans l’objectif de faire du profit au bénéfice des membres de la délégation et du sous-traitant."Selon les statistiques officielles d’un rapport du Congrès américain, l’armée a perdu 10 % de ses soldats sur la seule année 2018 à cause des blessures et de la désertion.Selon le même rapport, il y aurait des milliers de "soldats fantômes" dans les rangs de l’armée. Ces derniers, qui n’existent que sur le papier, permettent aux commandants de gonfler leurs budgets et de récupérer de l’argent. Un soldat de l’armée afghane reçoit un minimum de 200 dollars par mois pour le rang le plus bas.