Le bois de rose est le produit forestier le plus vendu illégalement au monde. C’est plus que le trafic d’ivoire, du rhinocéros ou du pangolin. Ce bois précieux utilisé pour fabriquer des meubles de luxe est devenu populaire ces dernières années à cause du boom de la classe moyenne chinoise. C’est en Asie du Sud-est que la Chine se fournissait (avec ce bois). Mais sous la forte demande chinoise, l’espèce a presque disparu dans cette zone géographique. Les pays ont donc durci les lois de protection. La Chine a dû trouver d’autres marchés en Afrique de l’Ouest.

Dans ce tweet posté par un magasin de meubles de Singapour, des exemples de meubles de luxe à partir du bois de rose.



En 2015, Interpol a saisi l’équivalent de 216 millions de dollars en bois de vène (230 millions d’euros, soit 15 milliards de francs CFA) récoltés illégalement dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest dont le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Mali. Ce dernier a interdit en 2018 l’exportation du bois à moins qu’il ne soit transformé.



Des permis d'exportations illégaux ?



Mais selon les chiffres de l'ONG Forest Trends, entre 2017 et 2019, la Chine a importé du Mali plus de 155 000 m3 de bois de vène d’une valeur de 125 millions de dollars (plus de 114 millions d’euros, soit environ 75 milliards de Francs CFA). Un business très lucratif pour la Général Industrie du bois (GIB), ancienne entreprise étatique qui bénéficie exclusivement de permis d’exportation délivrés par la Direction nationale des eaux et forêts.



Nous avons pu consulter deux permis octroyés en janvier 2017 et janvier 2019. Sur le premier, la Direction des eaux et forêts autorise l’entreprise à exporter 87 m3 de bois de vène "sciés" pour le compte d’une société chinoise. Et le second autorise l’exportation de 513 m3 de "bois usinés" pour le compte d’une autre entreprise chinoise.



Pour un ancien cadre de la Direction des eaux et forêts, ces permis ne sont pas conformes aux textes :



Ces permis délivrés sont illégaux. D’abord, le bois scié ou usiné n’est pas du bois transformé. Ce sont des termes vagues. C’est une manière de contourner la loi et faire croire que le bois a été travaillé.



Dans la Convention Cites, le bois, avant qu’il n’aille sur le marché à l’international, doit être obtenu en conformité aux textes. Il faut que la zone d’exploitation dont il est issu face l’objet de plans d’aménagement et que les quotas soient connus. il faut aussi qu’il y ait une étude d’impact environnemental.



Tout cela doit être authentifié par un certificat d’origine délivré par les services des eaux et fôrets sur le terrain et dont les références doivent être mentionnées sur les permis d’exportation pour une traçabilité.



Mais ces références ne figurent pas sur les permis délivrés. Ce n’est normalement pas légal.

Pour préserver les ressources forestières, le pays a interdit, en 2014, l’exportation à l’état brut de tout type de bois dont le bois de vène par le biais d’un arrêté interministériel. Avec un succès mitigé, puisque selon la base de données disponible sur le site du Cites, plus de 52 000 m3 de bois de vène ont été exportés en 2017 du Mali vers la Chine.Naomi Basik Treanor est experte en gouvernance auprès de l’ONG américaine Forest Trends. Elle explique l’essor du marché de bois de rose en Chine.