De nombreux établissements scolaires tournent au ralenti. Chaque matin depuis le début du mois de décembre, les entrées des écoles, collèges et lycées se retrouvent obstruées par des poses de cadenas ou des chaînes sur les grilles, comme en témoignent plusieurs images publiées en ligne.Le 29 janvier, le syndicat FSU, fédération majoritaire dans l'Éducation nationale, comptabilisait ainsi plus "90 % d'établissements bloqués dans le premier et le second degré tout au long du mois de janvier”. En Martinique, l'île voisine, les tensions sont également fortes et de nombreux blocages sont organisés. Jeudi 23 janvier, 100 % des collèges et lycées étaient fermés , selon le Syndicat national des enseignements de second degré (Snes).En Guadeloupe, ces blocages, souvent organisés par le personnel éducatif, ont pour certains commencé dès le 5 décembre, date du début du mouvement de contestation sociale en France contre la réforme des retraites . Ils se sont intensifiés à partir du 17 décembre dans les collèges et lycées, et depuis la rentrée de janvier dans les écoles.Pendant ce temps, faute de faire classe, les enseignants mobilisés tentent d'interpeller sur leurs conditions de travail. Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos et vidéos les montrent en train de manifester à vélo, de jeter des cartables et des manuels, ou encore de distribuer des gâteaux en pleine rue.Leur première revendication est commune aux enseignants partout en France : ils dénoncent la baisse des pensions qu'entraînera le nouveau système de retraite