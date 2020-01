À gauche, le profil Douyin de la jeune femme et, à droite, son profil Touitao.

Dans une vidéo publiée par le site internet d’information hongkongais Apple Daily le 23 janvier, une jeune femme est filmée à la table d’un restaurant en train de déguster une chauve-souris. Le média évoque la possibilité que le coronavirus pourrait trouver sa source chez les chauves-souris. "Manger des chauves-souris est hors du commun en Chine, mais pour les habitants de Wuhan ça n’a rien de nouveau", lit-on.La vidéo est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux et a été reprise par plusieurs médias adeptes des informations sensationnalistes comme le Daily Mail ou Russia Today avec des titres rappelant que des scientifiques font le lien entre le coronavirus mortel et le mammifère. D’autres médias réputés plus sérieux, comme le site internet Vice , reprennent également la vidéo avec le titre : "La soupe de chauve-souris, responsable du coronavirus" (depuis modifié).Sur Instagram ou sur Facebook , des internautes disent leur dégout, affirmant même que certains Chinois mangent de la chauve-souris crue.En bas à droite de la vidéo en question, on remarque dans certaines versions le logo du réseaux social Douyin et l’identifiant "77maddie777".Nous avons retrouvé le compte Douyin de l’autrice de la vidéo ("木タ木琪77"), qui se présente sur ce réseau social chinois comme une étudiante à l’Université de Wuhan. Lors de notre visite de son profil le 28 janvier, la jeune femme avait supprimé l’ensemble de ses publications mais avait indiqué dans sa présentation la phrase suivante : "Ne faites pas ch**r, ce sont des vidéos de cet été". Sur son profil Touitao, un autre réseau social, elle fait la même mise en garde en publiant une capture d’écran de la vidéo.Il ne fait donc aucun doute que la vidéo est authentique et montre une jeune fille chinoise. Cependant, la jeune fille ne précise pas où la vidéo a été filmée. Sa mention de "l’été" et les vêtements décontractés qu’elle porte dans la vidéo semblent indiquer qu’elle était en vacances, mais pas où.Le plat qu’elle consomme correspond en tous points à la soupe de chauve-souris traditionnellement servie à Palau, lieu de vacances privilégié des touristes chinois. L’animal est dans un premier temps servi dans un bouillon que l’on boit. Une fois cette première étape terminée, on épluche l’animal soi-même ou on demande de l’aide à un serveur. La jeune femme pourrait ainsi avoir filmé sa vidéo entre la première et la deuxième étape de la dégustation de ce plat traditionnel.Notre rédaction lui a adressé plusieurs messages pour savoir où sa vidéo avait été filmée, pour le moment sans réponse.