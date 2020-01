Sur son compte Instagram, Amélie partage son quotidien dans une ville en quarantaine.

"Même en quarantaine, on s'entretient !" Amélie garde son masque avec ses amis.



Quasiment tous les magasins de la ville sont fermés.

Amélie étudie les relations internationales à l’université Wuhan depuis quatre ans. Sur le réseau social Instagram, elle partage son quotidien dans une ville mise en quarantaine.Comme trois autres villes, Wuhan a été fermée après l’épidémie de coronavirus qui a fait plus de 100 morts et contaminé 4 500 personnes en Chine.La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé dimanche que les Français habitant à Wuhan et qui souhaitent rentrer seraient rapatriés dans la semaine . À leur arrivée en France, ils devront demeurer dans un lieu d’accueil pendant 14 jours - période estimée d’incubation du virus.