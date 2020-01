Un engagement politique avant la révolution

Sarra Grira, journaliste aux Observateurs de France 24 à cette époque, se souvient de cet article, révélateur de l’engagement de Lina Ben Mhenni :



Avec Lina Ben Mhenni, nous avions déjà pu nous rencontrer au Maroc en 2009, lors d’un atelier de blogging. Nous avions sympathisé et quelques mois plus tard, je rejoignais la rédaction des Observateurs de France 24. Un des premiers sujets que j’ai fait sur la Tunisie, c’est avec elle. Elle témoignait de la pollution de la mer dans la banlieue sud de Tunis. C’était un article "écolo", mais il faut se rappeler qu’on était en 2010, sous Ben Ali, et que toute forme de dénonciation était de fait politique.